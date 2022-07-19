近日有一名女網友滑IG看見一則推薦貼文，放大看注意到照片中的網美，胸前似乎浮現好幾條黑線，於是截圖貼到知名論壇Dcard詢問其他網友「胸旁邊看起來像縫的痕跡是....隆乳留下的嗎？」貼文一經PO出，不只掀起網友激烈論戰，還釣出本人轉發並做出解釋：「錢都花了還隆這麼小的嗎？」間接否認有手術。

17日原PO在Dcard上傳3張胸部局部圖片，透露該網美胸部周圍有縫的痕跡，懷疑是隆乳留下來的，向大家詢問：「純屬好奇，沒有要黑特的意思，如果是隆乳的痕跡，那為什麼傷口不是開在腋下呢？」只見被放大的圖片中，雪白胸部的側面有一條條黑色凹洞，放大看後有些引人注目。

網美親自在IG現時動態解釋，那些黑縫是修圖過程產生的。(圖/米娜 IG)

該篇貼文也激起許多人討論，留言寫下：「可能是修掉nu bra」、「看到不會想到是手術痕跡欸，這樣穿比基尼會超明顯」、「一看就是刪除筆之類的修圖痕跡啊」、「正常要都會用更大，還有誰會看那麼細啦」、「隆乳要縫也是縫在腋下摺痕裡，哪有醫生會蠢到縫在胸側」、「是覺得胸部是用釘書機釘上去的嗎」。

該位網美名叫作米娜，IG擁有3萬人追蹤，眼見被質疑隆乳，不僅沒生氣，還高EQ地做出回應：「不知道該開心還是怎樣，好好笑，那個只是把nu bra的邊用美圖秀秀修掉啦」並開玩笑地解釋：「如果要隆乳我直接隆一個F啊真的啊，錢都花了還隆一個這麼小的嗎？」