胡瓜女兒小禎（胡盈禎）2年前和李進良結束12年婚姻，過去她被多囊性卵巢症候群纏身，一度爆肥到90公斤，後來她成功甩肉40公斤，變回窈窕健美的好身材，主持、代言等工作也邀約不斷，近日她搭乘高鐵回家，卻覺得背脊發涼，回頭一看居然是胡瓜。

小禎今（19）日在社群平台發文寫下：「今天外景順順的提早下了班，還能到高鐵站悠悠的換提前2班車返家，開心。不過在等永元換票的時候怎麼背脊發涼⋯⋯484高鐵站冷氣太冷了」，照片中小禎拿著大包小包，牛仔熱褲的造型露出修長美腿，她看向遠方表情隨意，不過背後就是爸爸胡瓜代言的遊戲廣告，胡瓜是主持一哥，知名度非常高，所以廣告隨處可見。

貼文一發出，連遊戲官方粉絲專頁都在底下留言：「女兒乖，阿爸陪你等車」，女星黃小柔笑歪：「哈哈～老爸在身邊！」不少粉絲也回：「胡爸爸太紅了」、「應該是胡瓜爸爸在後面等你回家」、「老爸在想女兒啦」、「瓜哥在看著妳…」、「你爸站在你後面當然涼涼的」、「是走到哪爸爸都是背後靈啦！」

小禎上個月衰淪保單孤兒，她在臉書發文怒譙：「真的是遇到一個超級爛跟超級不付責任的保險公司業務員⋯就是領完獎金、拍拍屁股！消失的無影無縱的那一種(怒)。連她要離職都是聽同樣跟她買保單的朋友講，真的很不要臉欸⋯現在到底可以怎樣辦？莫非這就是『莫非錠嵂(莫非定律)』」，該篇貼文在疫情時代下引起許多網友共鳴。