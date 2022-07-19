三上悠亞因臉蛋姣好、有F級上圍，加上演技精湛，成為日本最紅的AV女優，甚至揚名國際。忙於工作的同時，不忘經營社群平台，近日三上悠亞PO一段現身海邊的5秒短片，下半身竟然有害羞的亮點，讓網友想入非非。

三上悠亞18日在Twitter上傳名為「海の日」的5秒短片，畫面中，她綁著氣質低馬尾，臉上薄施粉色妝容，身穿膚色薄紗坐在沙灘上，雙手交疊在膝蓋，頭微微靠在手背，先露出無辜的表情，再換眨眼甜笑，相當上鏡。不過，三上悠亞的下身才是最受矚目的焦點，因為薄紗開衩到腰，側面直接激裸一片，不見泳褲的痕跡，讓網友有大膽的想法，紛紛留言：「裡面沒穿？」、「沒有內褲？」、「光著屁股？」，並誇讚三上悠亞性感又可愛。

三上悠亞疑沒穿褲，直接坐在沙灘上。（圖／Twitter＠三上悠亞）

此外，三上悠亞還有經營個人YouTube頻道，19日她分享最近的日常妝容，影片開頭就大方地露出素顏，雖然有戴美瞳片，但眉型、膚況和五官等，都跟妝後沒差太多，被認證是素顏美人。