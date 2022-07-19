由古天樂創立的香港天加一娛樂公司，將推出大型韓國偶像男團「OCJ NEWBIES」，今（19日）再公開第二波的宣傳照，其中香港成員LEO今年才20歲，是目前公開成員中年紀最小，加上他隻身到韓國發展，因而備受其他韓國成員們的寵愛，隊長LEX 還經常親自下廚煮韓國料理給香港人LEO品嘗，LEO則回報哥哥們分享有名的港式公仔麵。

「OCJ NEWBIES」總隊長由曾參加選秀節目《LOUD》的LEX擔任，他在韓國藝術綜合學校學了7年現代舞，因而備受注目；而隊內唯一已服完兵役的HYUKSIK（鉉植）及DONGBIN（東彬）也都曾參加選秀節目《PRODUCE X 101》；CHIBIN（致彬）和DOWON則出演另一檔選秀節目《青春之星》，前者更在偶像歌手組中拔得頭籌；還有RICKY也是選秀節目《TO BE WORLD KLASS》出身。此外，其他成員BEOMSOO、LEO、AUSTIN、SEUNGDAE、DAVIN 、C.I、GYUMIN等人也都具備俊美的外貌，以及堅強的舞蹈、歌唱實力。

至於香港成員LEO，本身具備不錯的韓語實力的他，也開始教韓國成員廣東話，熱愛美食的韓國成員們聽到LEO描述好喝的凍鴛鴦等茶飲和著名的港式點心，都嘴饞跟公司要求說希望可以盡快和LEO一起去香港大吃大喝，且要求學習的廣東話也大都與點菜相關，讓LEO哭笑不得。「OCJ NEWBIES」將於今年下半年以16名以上成員組成的男團正式出道，並將在出道2個月前正式公開組合名字。