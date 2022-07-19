近日一篇因妻子把丈夫哥吉拉公仔送人而鬧離婚事件，紅遍各大論壇，網友幾乎一面倒力挺男方，但也有人質疑是創作文，其中更有部分網友質疑LINE對話中，明明放的是小孩背景，兩人卻絕口不談，直呼「怪怪的」。

哥吉拉引爆網路熱議，妻子擅自將丈夫收藏的哥吉拉公仔拿去送親戚小孩，導致丈夫暴怒提離婚，妻子抱怨小題大作，PO上網後反遭公幹。妻子事後不斷更新現況，同時表達歉意，卻在此時一名男網友自稱是自己的創作文，並非真實故事，但隨即遭到爆系公社管理員狠狠打臉，表示文章都會先經過管理員審核，當初發文者是一名漂亮女生，文章被砲轟後該男網友也緊急自刪。

有不少網友認為，兩人爭執對話中完全沒提到自家小孩子，覺得「不太單純」。(圖／匿名公社)

不過創作文說也意外引發討論，不少網友也提出質疑，認為2人LINE對話視窗中的背景圖片，應該是自己的小孩沒錯，但這對夫妻儘管爭持不下，卻完全沒有人提到小孩的事情。

「都吵到要離了，完全沒提到小孩不對勁吧」、「只有我覺得怪怪的嗎」、「怎麼小孩完全沒被當一回事」、「說到重點了，沒討論到小孩真的不合理」、「該不會只有哥吉拉是真的吧XD」，也有人留言：「女的只想要房子吧」、「房子比孩子還重要」、「就吵到氣頭上，當然不會提到小孩」、「或許小孩只是網路上抓來的圖片吧」。