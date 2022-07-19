大氣老闆娘！1名網友愛吃辣，某次點外送時，特別在蘿蔔糕的備註寫「要辣，老闆娘有多辣，就給我多辣」，沒想到收到食物竟是滿滿整堆的「辣椒小魚乾」，讓該網友笑說「狠辣的早餐店老闆娘果然不讓人失望」，其他網友也大讚老闆娘大方「老闆娘不只辣，還很有料呢」、「重成本喔，跪求店址」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文，他日前點外送在點蘿蔔糕時，特別在備註提到「醬油膏稍微多一點，要辣，老闆娘有多辣，就給我多辣」，沒想到收到餐點，蘿蔔糕上堆著整疊「辣椒小魚乾」，辣油幾乎滲透到下方，讓他笑說「狠辣的早餐店老闆娘果然不讓人失望，不要問我老闆娘有多辣，我先去找水喝」。

1名網友愛吃辣，某次點外送時，特別在蘿蔔糕的備註寫「要辣，老闆娘有多辣，就給我多辣」，沒想到收到食物竟是滿滿整堆的「辣椒小魚乾」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說該家早餐店真的都會遵照客人的指示，他之前要求雞塊上撒多一點胡椒粉，結果送來時整塊幾乎已變成黑色，他笑說「我不會浪費老闆娘的愛心，一定會吃光光的啦！湖口醫院旁邊早餐店的老闆娘，謝謝你」。

其他網友紛紛留言「老闆娘不只辣，還很有料呢」、「竟然是這種小魚乾的辣椒，超讚」、「如果會辣我會很開心（我可以吃到特辣），要是不辣加那麼多也沒意義」、「哈哈哈，我能理解你的感受，因為我都會請老闆娘辣死我」、「大器的闆娘」、「辣椒小魚乾耶，重成本喔，跪求店址」、「老闆娘的這份早餐沒賺錢」、「我做早餐店時，如果有客人要求加辣，我都會非常開心，完全不會手下留情的」。