由林遣都聯手仲野太賀主演日劇《初戀的惡魔》，是知名編劇坂元裕二的最新力作，開播前就獲得日本網路媒體「Filmarks」的網友期待度第一認證，2人在知名編劇坂元裕二的巧手下，竟莫名被冠上「馬鹿（笨蛋）」2個字。

仲野太賀與林遣都早在2007年便因合作電影《野球少年》結識，私下也成為好友，雖然仲野太賀是大器晚成，努力到這幾年才嚐到走紅滋味，林遣都讚他是個對於「演員」這個職業極度努力的人，努力不懈終於得到回報，仲野太賀則讚林遣都對自己要求極高，不斷在演技突破自我；而在《初戀的惡魔》中，仲野太賀飾演的「馬淵悠日」以及林遣都飾演的「鹿浜鈴之介」，第一個字放在一起竟成了日文的「馬鹿（笨蛋）」，2人笑說剛開始根本沒發現，是看到網友提及才發現「嗯？原來是這樣！」

該劇集合沒有搜查權的「被停職刑警」、「總務課」、「會計課」、「生活安全課」等怪咖、魯蛇角色，意外湊成隊伍並出自於好奇心插手辦案。看受到處份停職中的鹿浜鈴之介（林遣都飾）、身在總務課與辦案無關的馬淵悠日（仲野太賀飾）、會計課總被叫錯名字且原則很多的小鳥琉夏（柄本佑飾），以及有著不為人知秘密的生活安全課警官摘木星砂（松岡茉優飾），在看似歡樂幽默的對白中，透過「好奇心」逐步揭開懸疑秘密真相。

《初戀的惡魔》每周日上架friDay影音。