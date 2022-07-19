豐田汽車下修8月全球產量 22:532022/07/19 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車19日宣布8月全球產量約70萬台，較年初預估的85萬台調降18％，主因是車用晶片缺貨及各地疫情持續阻礙生產進度。豐田預告日本6座廠房當中的9條生產線在8月將停工1到18天不等，但將今年度（明年3月底止）全球預估產量維持在970萬台。 《國際產業》全球手機出貨降9% 高價iPhone市占不減反增 B-21轟炸機好慘 美高官承認：「它」已成歷史 八月堂跨足餐飲 千萬打造概念店搶攻商務聚餐 #全球 #豐田汽車 #下修 #全球產量 #產量約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》宜特H1獲利倍增創高 稅前每股賺2.72元 07:582022/07/19 財經 艾邁斯歐司朗 推新型Mira220全局快門影像感測器 19:032022/07/19 財經 破14年新高 中經院估2022年台灣通膨率3.11％ 11:532022/07/19 財經 中研院：高通膨風險 2022年台灣經濟成長下修至3.52％ 12:242022/07/18 財經 僑務委員會委員長童振源：開啟僑台商與台灣產業發展新紀元 04:102022/07/19 財經要聞 力積電目標價 外資大砍 04:102022/07/19 財經要聞 國泰數位支付服務ETF 人氣到 04:102022/07/19 證券．權證 《國際產業》「俄」夢籠罩 波音下修20年飛機需求預測 10:282022/07/18 財經 太平山翠峰湖環山步道 全球首條寧靜步道 04:102022/07/19 生活新聞 TikTok傳重組全球業務 裁減歐美員工 12:222022/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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