豐田汽車19日宣布8月全球產量約70萬台，較年初預估的85萬台調降18％，主因是車用晶片缺貨及各地疫情持續阻礙生產進度。豐田預告日本6座廠房當中的9條生產線在8月將停工1到18天不等，但將今年度（明年3月底止）全球預估產量維持在970萬台。