疫情趨穩，加上喜迎暑假旺季到來，逛街人潮已回流，台中大魯閣新時代購物中心自7月起業績穩健成長，不僅平日業績達成率115％，假日更已恢復到疫情前水準，大魯閣新時代也趁勢於7/21～8/8推出父親節促銷活動搶市！

在購物方面，聯手按摩椅指標品牌tokuyo推出「盛夏玩美紓壓展售會」，展場按摩椅/健康器材最低75折起，搭配全館滿3,000元送200元(累贈)，會員滿額最高加送1,800元超高回饋！

看好年輕客群在消費市場的潛力，大魯閣新時代此波主打「年輕運動風格」衝刺暑假業績，包括年滿15～35歲會員於指定娛樂/運動/潮流品牌專櫃消費，加送食玩優惠券或100元美食券！

台中大魯閣新時代同步舉辦「超愛玩!美拍人氣王選拔賽」，邀請敢秀、愛拍照且年滿18歲以上的青少年至館內滑輪場、籃球場、打擊場、保齡球館拍下獨具風格的美照，並上傳至個人IG或Facebook報名參賽，即可抽FUJI拍立得相機+3仟元美食餐券，最佳人氣冠軍照片，更可獨得1萬元Nike提貨券等多項大獎！

因應父親節將至，大魯閣新時代更舉辦多項趣味運動挑戰賽，如九宮格投準、保齡球積分挑戰、兒童滾球、親子跑步機趣味挑戰等，邀請全家人陪爸爸一起來館運動玩遊戲、爭取獎金！

大魯閣新時代表示，因館內具有多元化娛樂場館優勢，商場一直深受年輕客群青睞，單是館內的Roller186滑輪場一年就有超過17萬人次以上來客數，加上8月份威秀影城即將強勢回歸加入營運，對於日後全力搶攻年輕市場，業績增長再上看二成深具信心。