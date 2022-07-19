疫情爆發至今已經2年多，不過隨著各種變異株出現，民眾似乎仍無法回歸正常生活。一名留學日本的女網友表示，自己3年多來沒回台灣，近期隔離放寬後準備返台，沒想到近日在鬼門關前徘徊多次，深刻體驗到日本醫療的崩壞，也感嘆台灣健保跟醫療有多完善。

原PO在Dcard發文表示，自己打了三劑疫苗，13日上課時她穿著短袖，忍受19度冷氣直吹頭部1個半小時後出現偏頭痛，一開始她以為只是中暑就回家了，身體開始發熱也沒有多想，沒想到隔天去男友家時病情急速惡化。

原PO說明，她先是發燒到39點多度，之後感到喉嚨劇痛，吞口水痛到發抖、淋巴腫脹，又出現全身肌肉痛，各種痛楚讓她完全無法自行就醫，只好讓男友到藥局買了綜合感冒藥，但發燒仍加重到40度，甚至出現無法呼吸的症狀，只好叫救護車送醫。

醫護人員抵達時，質疑原PO確診、送到醫院隔離，卻只有測血壓、體溫、PCR，接著就叫她領取藥單、退燒藥自行回家，「什麼檢查跟治療都沒有」；隔天她自行前往診所就醫，也被診斷是確診，醫師也不看一下喉嚨狀況，但PCR結果出爐根本就是陰性。

原PO指出，後來她就這樣自行在家等待痊癒，5天期間完全依靠男友照顧，甚至還有一度無法換氣、無意識暈倒、發燒到42度等症狀，直到18日早上醒來後，喉嚨肌肉不痛了、體溫降至37度，她才感到恢復正常。原PO感嘆，「這次親身體驗到日本醫療確實因為疫情非常崩壞，也希望大家開放遊玩時多注意一下就是了」。