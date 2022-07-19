亞洲台灣商會聯合總會（下稱亞總）19日在台中舉行第29、30屆總會長交接儀式，新任總會長陳五福上任。

根據僑委會新聞稿，亞總總會長及監事長交接儀式，由僑委會副委員長徐佳青見證、世界台商總會長王德監交，並頒贈感謝牌及感謝狀予滿任總會長江福龍及監事長洪勝統，頒贈賀狀予新任總會長陳五福及監事長林在良。

此外，亞總青商會滿任會長江佩珊亦交接予新任會長林韋漢、監事長謝佳恩交接給侯錦芳。

江福龍表示，感謝一路以來僑委會及各政府機關單位的協助與支持，也謝謝執行團隊一年來的努力與付出。他也恭賀候任總會長陳五福及監事長林在良，相信接下來定會有更亮麗的成績。

徐佳青首先肯定滿任總會長江福龍及其團隊，過去一年來對亞洲台商的付出與貢獻，雖然歷經疫情的考驗，但仍不畏艱難地持續辦理各項商會活動，讓所有海內外亞洲台商得到充分資訊。

徐佳青也祝賀陳五福及林在良當選，兩位領導幹部除了經營自身事業外，更長期在日本與菲律賓出錢出力，不僅服務台商，更推動僑民外交，相信未來也會帶領亞總向前邁進，「三十而立」的亞總，必定能在前輩們所奠定的良好基礎下，更加發光茁壯。

陳五福也感謝所有理監事的支持與肯定，未來他也將率領團隊積極推展會務，並全力支持政府與僑委會政策，落實幫助海外僑台商的發展，也鼓勵所有僑台商多加運用媒合平台，掌握先機，共同走向國際。