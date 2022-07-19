萬豪國際集團旗下旅行計劃「萬豪旅享家」今年在台邁向20家酒店里程碑，為讓消費者更熟悉「萬豪旅享家」的累積點數兌換優惠體系，即日起至9月30日首度推出旗下多達15家酒店一同參與的「旅行，豪懂你」夏日優惠活動，旅人免費在萬豪旅享家平台註冊會員後，預訂指定酒店連住2晚，就能用半價加購餐飲消費額，還能再獲萬豪旅享家1000點數的優惠，相當划算。

台北萬豪酒店推出的「旅行，豪懂你」，活動期間萬豪旅享家會員連住2晚台北萬豪酒店的經典客房，每晚加價500元，就有價值1000元的台北萬豪餐飲折抵券及萬豪旅享家額外點數1000點。（何書青攝）

萬豪旅享家的點數能用在全球超過7500家萬豪國際旗下酒店，累積兌換免費住房等會員專屬禮遇，例如累積到1萬5000點，就能在台灣兌換萬豪國際旗下指定級別酒店的免費住宿1晚。台灣目前有20家酒店都適用萬豪旅享家，而這次有配合「旅行，豪懂你」優惠活動則有其中15家酒店、11個代表品牌、8個目的地，包含台北、宜蘭、新竹、林口、桃園、台中、台南和高雄的酒店都祭出一系列夏日獨享活動，讓會員享有超值的餐飲優惠和額外積分，北中南划算玩透透。

台北萬豪酒店「Bonvoy!Taiwan 旅行 ‧ 豪懂你」住房專案，可用加購半價獲得價值1000元的台北萬豪餐飲抵用券及萬豪旅享家額外點數；圖為「宴客樓」的經典料理烤鴨。（台北萬豪酒店提供）

合作酒店包含台北W飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北士林萬麗酒店、台北國泰萬怡酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、台中萬楓酒店、台南安平雅樂軒酒店、台北萬豪酒店、高雄萬豪酒店、台北喜來登大飯店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北寒舍艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台中豐邑MOXY。

台北萬豪酒店的房客可使用坐擁高空市景的健身房空間。（台北萬豪酒店提供）

以這次台北萬豪酒店推出的「Bonvoy!Taiwan 旅行 ‧ 豪懂你」方案為例，即日起至9月30日的活動期間，免費加入萬豪旅享家的會員若連住2晚台北萬豪酒店的經典客房，每晚加價500元，就有價值1000元的台北萬豪餐飲折抵券，可用於館內人氣餐廳「宴客樓」及Lobby Lounge，另外還會贈送萬豪旅享家額外點數1000點，且該專案也適用「悠遊國旅補助方案」，適合暑期想來趟超值5星飯店假期的民眾。