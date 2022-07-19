目前工作需求及薪資待遇上，理組普遍比文組來得吃香，總是能引起討論。但有一名網友批評很多私大電資生自我感覺良好，讀了電資就大言不慚愛戰文組，認為「私大店資生」應該乖乖去念書洗碩，中肯論點也獲得贊同。

原PO在Dcard發文表示，最近真的看到太多的私大電資很囂張，好像自己讀了電資就覺得自己是神，而且講話還特別大聲又愛戰文組，居然連頂大中字的文組也被私大電資戰，更直言「不先看看自己當初入學成績那什麼鳥樣，頂大文組少考一科都比我們高，還自以為自己跟四大四中兩科電資一樣啊？」

網友分享理組排名梗圖，強調「私大店資」是吊車尾，卻愛嘴到處引戰。（圖／翻攝Dcard）

原PO也分享理組排行梗圖諷刺，以醫牙自費生最高，接著電資是台清交成、四中兩科，最後才是「私大店資」。原PO也重申「醫牙電資，不是醫牙店資」，認為私大店資少戰校系了，「我們戰不起，乖乖地去唸書洗研吧！」

貼文引起網友們贊同，「優質文」、「戰校系真的完全沒有店資的事」、「以為我們每個店資都很愛戰喔，就那幾隻猴子愛出來秀下限而已」、「頂大戰校討論的：系所資源、師資、實習。科大戰校討論的：你領多少？」、「私立電資前面還有國立地名電資+非兩科國立電資吧，根本輸到脫褲」、「對不起，研究所我一定至少努力個中字輩」。

但也有人坦言，身家背景遠勝學歷薪資，「還是家裡有料比較重要，身邊幾個朋友私立大學畢業，家裡有公司有地可收租」、「等你上班了就只會在乎到底能不能準時下班，沒時間管你同事甚麼學歷的」、「自己賺的基本上都是五十步笑百步啦」。