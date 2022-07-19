近期賽車電影和紀錄類影集在各大串流平台都受到觀眾喜愛，Apple TV＋繼宣布由《捍衛戰士》團隊和布萊德彼特打造F1電影後，也不遑多讓再加入改編自「賽車之父」恩佐法拉利真實故事的影集《法拉利》（暫譯，Ferrari）。講述伴隨悲傷、折磨的5名車手、5條人命與1場訴訟的故事，也將帶我們一探究竟這位迷人又有偏執意念的「賽車之父」是如何打造出他的飆速天下。

編劇史蒂芬奈特（Steven Knight）非常興奮能有機會講述全球數一數二經典品牌的雋永事蹟，他表示「這部影集將會是向恩佐法拉利戲劇性的個性，走成抱負、榮耀般傲氣的一生致敬的作品。」而身為義大利人的導演斯特法諾索利瑪（Stefano Sollima）對於能講述義大利的精神代表之一感到非常榮幸，目前與團隊正在F1方程式經典賽道之一的義大利羅馬拍攝。

該劇根據被紐約時報譽為權威級傳記作品的Luca Dal Monte撰寫暢銷書〈Ferrari Rex〉改編，講述同時具有專業賽車手和企業家身份的恩佐法拉利，馳騁賽道多年的心境變化和歷經多年連環訴訟後對賽車運動文化的體悟。劇情時空為1956至1961年間，具有傳奇象徵意義的恩佐法拉利，先是經歷長子意外喪生、遭到領隊車手背叛後，與5位車手有「收養」為子的特殊關係，以重建車隊「Ferrari Spring Team」。