新華社報導，中國國務院副總理劉鶴19日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯以視訊會議形式，共同主持第九次中歐經貿高層對話。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、擴大市場開放等達成一系列成果和共識。

報導指出，中歐雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題，進行了務實、坦誠、高效的討論，交流富有建設性。

雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮。雙方願共同努力，增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性。

雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護智慧財產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。

香港南華早報稍早報導，中歐經貿高層對話是中歐雙方進行經貿政策溝通協調的對話機制，自2007年成立以來至今共舉辦過九次。第八次中歐經貿高層對話是在2020年7月，當時亦是透過視訊會議形式舉辦。

近期，中歐雙方高層互動頻繁。7月8日，第三次中歐環境與氣候高層對話通過視頻方式舉行，雙方就綠色低碳發展政策、中歐環境與氣候領域合作現狀及展望、共同推動多邊進程等議題進行了深入交流，並就雙方共同關切的問題交換了意見。7日，中國國務委員兼外長王毅在峇里島出席二十國集團外長會期間會見了歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。