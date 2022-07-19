南投康建公司於(14)日發生4死1傷槍擊命案，兇嫌李鴻淵已行刑式朝公司創辦人賴敏男與其他4人開槍後，逃逸20小時在台中某養生館被逮獲，並搜出3支改造手槍，179顆子彈；然而，兇嫌李鴻淵在做案前一天，曾到南投草屯鎮雙冬里紫雲宮參拜太子爺，疑似犯案前感到惶恐，才會到寺廟拜拜「求心安」。

據《ETtoday新聞雲》報導，南投縣草屯鎮雙冬里有間紫雲宮，裡面的游姓廟祝提到，今年2月到廟任職，其任職期間從未見過李鴻淵出現在廟裡，然而在6月29日、7月13日(農曆初一、十五)，看見李鴻淵拿著水果，身穿迷彩褲出現參拜，由於穿著太特殊，讓他印象深刻，他也提及沒想到李鴻淵在第2次到廟參拜後(7月13日)的隔天，就犯下令人驚悚血案。

本月14日傍晚，兇嫌李鴻淵前往南投縣康建生技公司犯案，先是在鐵皮屋內持手槍控制公司創辦人賴敏男胞弟與劉姓課長後，再用手銬反銬2人，之後朝2人頭部開槍，隨後，趁著生技公司下班時間，闖入辦公室，將賴敏男、賴敏男女兒及張姓女會計師槍殺，5人均頭部中彈，僅有創辦人賴敏男頭部卡彈存活，但昏迷指數只有5，頭骨已無法復原，仍在醫院觀察。