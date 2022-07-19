著名航空發動機集團英國勞斯萊斯控股(Rolls-Royce Holdings plc)正在研究氫燃料引擎的可能性，為了加快研發速度，他們試圖以現有的航空燃油引擎，直接改換成燃燒氫氣。假如可行，將可加快航空業的降碳排轉型。

金融時報(Financial Times)報導，航空業的碳排放量不低，佔到全球總碳排的2%，這是因為飛航的燃油消耗量很大，而且航空燃油的含碳量還特別高。而且轉型還特別困難，小飛機或許可以用電動螺旋槳飛機取代，但是噴射機就不可能有電動化版本。現在較主流的轉型方法是改變航空燃料的配方，比如生質能航空燃料。

勞斯萊斯該與Fly Zero 團隊合作，試圖以純氫氣來取代航空燃油，希望能夠實現零碳排放。他們先使用其2種航空發動機，測試氫氣是否可以安全地為飛機提供動力。

第1次試驗用AE 2100 渦輪螺旋槳發動機為對象，這款引擎相當流行，應用在C-130J超級力士運動機、P-3C獵戶星反潛機身上，是非常成熟的引擎。

第2次試驗則選用珍珠15(Pearl 15 )渦輪風扇式噴射發動機，將上在美國進行燃料測試，珍珠15安裝在龐巴迪環球 5500 中型客機上，也是廣泛應用的暢銷引擎。

勞斯萊斯航太未來技術部門主任艾倫‧紐比(Alan Newby)說，這些測試讓我們對於燃燒氫氣有一個初步的認識，是否可行，能否進入全面飛行測試，將在一兩年內做出。

紐比承認，這個實驗是個巨大的挑戰，包括勞斯萊斯自己都認為在短期內，除了生質能航空燃料之外，沒有其他替代方案可以幫助該行業減少排放。

生質能航空燃料是指利用植物或是藻類製作酒精，將酒精混入航空燃料裡，減少原本化石燃料的使用量。

然而紐比說，該公司仍然堅持在氫動力方面的投資，因為氫氣是沒有碳排放的，可以真正達到「零碳排飛行」的目標。