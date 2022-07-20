近日全台詐騙猖獗，統計7天遭詐騙總金額達8.47億元，連知名女星連靜雯都被詐騙；國民黨立委李貴敏為此特地發文，呼籲國家通訊傳播委員會NCC「別再睡了」。前駐紐西蘭大使介文汲19日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中指出，不少年輕人帶著大量電子器材出國詐騙，當地首腦還會幫請最好的律師，讓台灣成為詐騙犯流竄全世界，相關當局卻對回台的詐騙嫌犯輕縱，造成問題愈來愈嚴重。

李貴敏18日在臉書發文表示，據刑事局公開數據，7月4日到10日全台電信網路詐騙案件613件，財損高達8億4700萬元。針對李貴敏有感詐騙猖獗，質疑NCC「別再睡了」，主持人盧秀芳揶揄說：「我沒在睡，因為我也被騙了（NCC副主委翁柏宗曾遭詐騙358萬）。」

介文汲表示，近4、5年許多詐騙集團跑到東南亞國家，去詐騙大陸人，後來大陸當局開始認真追緝，在海外逮到這些詐騙犯，然後直接遣送大陸，那時蔡政府還在叫「那是我們的國民，不能送大陸」，大陸怎麼處理？就嚴刑峻法，讓這些詐騙犯通通服刑。

介文汲說，有一些成功「營救」回來的詐騙犯「載譽歸國」，到了台灣以後立刻就放回家。「我以前駐外的時候，常常跟這些機場的官員都有聯絡，就會告訴他，如果台灣的老百姓入境出問題，你跟我們聯繫」，跟海關都保持聯繫；「有一次海關打電話來說，『你們有一批年輕人，我們發覺有問題，決定把他們遣返』，我問什麼問題呢？他說：『這些年輕人都不曉得為什麼來紐西蘭，問他來幹什麼？也不知道，說有人會接他們，然後隨身攜帶了很多電子器材』」。

「然後我們的同仁要去營救他們呢，打電話一個個都說『不需要，沒有關係，不要來救，他們遣返，我們就回去』；這種闖關的，我問了我們其他同事，蠻多的。」介文汲指出，很多這種詐騙集團，不但在台灣騙，還跑到全世界去騙；他很多海外同事都說，詐騙集團被當地警察查獲以後，為首的人很快就出現，花錢請了當地最好的律師，立刻把他們保釋。盧秀芳說：「跨國企業的概念。」介文汲：「非常地大！」他說，近日隨便就能接到10通詐騙簡訊。