法國政府19日出價97億歐元（約98.5億美元），收購法國電力公司（EDF）的剩餘股權，欲將這家全球最大核電營運商收歸國有，擬在歐洲面臨能源危機之際，提升法國的能源安全。

法國財政部透過聲明稿表示，政府出價每股12歐元，較EDF 7月5日收盤價溢價53％。法國政府目前持有EDF 84％的股權。

法國政府將在9月初前，將收購要約提交給證券交易主管機關。財政部內情人士透露，法國政府計劃在10月底前完成EDF下市流程。

負債累累的EDF陷入營運困境多年，老舊核子反應爐停機，法國與英國新核能電廠興建延誤，且預算超支。法國政府設定零售電價上限，保護家庭不受電費飆漲之苦，業者無法將高成本轉嫁給消費者。

俄烏戰爭又加重EDF的危機，俄羅斯減少能源供應，EDF被迫以高價在現貨市場購買能源，再低價出售電力，巨額損失只能自行吸收。

在歐洲致力尋找俄國以外的天然氣供應來源之際，法國先前表示，將EDF國有化將能提升法國的能源儲備安全。

擁有EDF少數股權的Deka投資公司主管史派荷（Ingo Speich）指出：「國有化是拯救EDF和確保能源生產的唯一途徑，這是痛苦但必要的一步。」

信評機構標普預測，2022年EDF的負債可能逼近1,000億歐元，一名EDF公司債持有人表示，法國政府將EDF收歸國有是市場所樂見，顯示政府願意支援EDF。但這也意味著政府必須挹注更多資金，來穩定EDF的資產負債表。

EDF在2005年以每股33歐元的價格在巴黎證交所上市，當時買進EDF股票的投資人將蒙受高額損失。

分析師指出，政府只要取得EDF九成股權便能將公司下市。花旗分析師指出，政府的出價算誘人，成功機會很高。