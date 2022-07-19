美國總統拜登今天為制裁不公平囚禁美國人的外國政府一事開闢途徑，並在發生一系列受矚目的拘留案例之後，下令發布更詳細的旅行警告。

法新社報導，拜登簽署一項行政命令，讓美國政府有更多工具對付囚禁美國公民的國家。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這是為爭取海外公民獲釋所做的一項「不懈」努力。

布林肯在一份聲明中說：「當美國人在國外被俘時，我們必須盡全力確保他們獲釋。」

美國女籃選手格林納（Brittney Griner）在俄羅斯因持有毒品被捕，經媒體廣泛報導後，拜登政府展開這項行動。

拜登的行政命令授權政府機構，對涉及不公正拘留美國人的外國官員或非國家行為者（non-state actors）實施金融制裁或旅行禁令。

一位不願透露姓名的美國官員稱，動用制裁不必然促成人員獲釋，因此美國政府將以明智和戰略思維使用這一手段，且會徵詢家屬的意見和建議。

國務院對美國人發布旅行建議時，也將開始強調哪些國家的不公正拘留風險較高。另一位官員稱，首批帶有D標記的拘留風險（detention risk）國家為中國、伊朗、緬甸、北韓、俄羅斯和委內瑞拉。

儘管烏克蘭戰爭導致美俄緊張情勢升高，拜登政府仍於4月與俄羅斯達成協議，將酒後襲警被囚的前美國陸戰隊員利德（Trevor Reed），交換因販毒被美國逮捕的前俄羅斯飛行員雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。