美國智庫表示，俄羅斯正祭出高額獎金，在國內廣招新兵，且他們將僅僅接受為期30天的訓練，便會被部署至烏克蘭；軍事專家18日指出，這不僅將讓俄羅斯政府耗費大量經費，且這批補充兵將沒有能力完成被指定的任務，更別提在與烏克蘭部隊的戰鬥中生存下來了。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，俄羅斯7月正在85個聯邦主體中加速建立新營級單位，每個營由約400名18至60歲的志願男子組成，將分配給摩托化步兵、戰車、海軍步兵、通信、後勤等不同單位；俄羅斯不要求應徵者須有在軍中服役的經驗，且預計僅給予30天的訓練，就會將其部署至烏克蘭。

戰爭研究所指出，為加強民眾參加的意願，俄羅斯政府祭出高額獎金，最終招募這批新兵的經濟成本，可能與戰前培訓同等數量的志願役專業士兵接近；但考慮到訓練嚴重不足，其戰力甚至還不如依規定不得上戰場的俄軍義務役士兵。

根據報導，俄方指揮官聲稱前述志願參軍的新兵不會被派上戰場，但當地的獨立調查小組認為這是「謊言」，因為俄軍雖對自身損失閉口不談，但外界估計其傷亡應已達數萬人，且俄方不可能在短時間內以正常手段彌補相關人力缺口。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）表示，美國陸軍新兵在上戰場前，須先經歷超過5個月的新訓，以及後續下部隊後的專業培訓，整個單位前往海外作戰前還得接受部署前訓練及認證，全程通常超過1年；而俄軍這批新兵的訓練嚴重不足，裝備又是從倉庫中翻出的T-62戰車等老古董，不僅無法完成被指定的任務，更別提在與烏軍的戰鬥中生存下來了。