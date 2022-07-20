曾替《亂馬1/2》、《麵包超人》及《銀魂系列》獻聲配音的日本聲優井上喜久子，天生擁有如女神般的甜美嗓音，34歲曾主持電台節目，因在自我介紹時自稱17歲被善意吐槽，因此得到「永遠的17歲教主」封號。多年過去，57歲的她登上聲優雜誌《聲優大獎》封面，穿上高中服竟毫無違和感。

《聲優大獎》近日預告推出28週年雜誌，在預覽圖中有多張57歲的井上喜久子，梳著整齊學生頭、身穿女高中生制服照，被人在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出。可見她身上除了純白襯衫外，套上一件藏青西裝外套，下半身搭配格紋學生短裙，並套入黑色長襪跟黑色皮鞋，100%合乎女高中生打扮。

井上喜久子穿女高中生制服，現身日本街頭毫無違和感。(圖/井上喜久子 Twitter)

由於她的全身狀態好到不似57歲，激起網友一片驚呼：「這57歲？不科學阿！！！」、「這阿姨我可以，不想努力了～」、「騙人⋯⋯這看起來像16、17」、「好厲害可以當阿嬤的年齡，穿這樣無違和感」、「別忘了她是17歲教主啊」、「引誘人犯罪.....」、「這是施了什麼魔法」、「明明是17歲好嗎？」

事實上，井上喜久子6年前曾和同為配音員的18歲女兒同框合影，二人同穿清純女高中生制服，引來驚呼「媽媽比女兒還年輕」只見，那時的她已經51歲，揹著黑色學生書包，在鏡頭前曬出超逆齡肌膚和顏值，不少人都笑說媽媽比女兒井上穗乃花更像高中生，展現平時保養得宜的驚人成果。