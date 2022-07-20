由於在全球經濟中、大宗商品交易多以美元計價，因此近來美元猛烈漲勢，也連帶使得一度表現強勁的商品市場陷入了困境。

自從俄烏開戰後，石油、金屬與農產品等商品價格曾漲翻天。不過到了6月初這波漲勢不僅不再、反還出現崩跌。商品市場一夕間大幅反轉，除了反映投資者憂心因需求銳減引發的經濟衰退已經迫在眉睫，另一項重要因素就是這些商品交易多以美元計價，因此美元飆升意味商品價格更加昂貴，也讓需求因而遭受打擊。

在聯準會（Fed）激進升息與對全球經濟前景的不安，美元指數多次改寫20年新高。外界普遍預期Fed的升息舉動將會持續到2023年。

分析師指出，如果美元升勢不變，商品價格預料將會持續受壓，這將有助於抑制通膨與減緩Fed升息速度。迄今美國經濟已經瀕臨衰退邊緣。

至於消費者也可暫時鬆一口氣。商品市場趨疲正壓低汽油價格，也讓部分投資者樂觀期望通膨壓力得以減輕。

高盛集團表示，就目前汽車使用與航空流量數據，還看不出中國與印度等主要進口國的燃料需求受到衝擊。不過銀行人士認為，美元強勢已帶動新興國家的零售燃料價格攀高。

國際能源署（IEA）也認為，美元升值加上先前能源價格創下新高，很可能對新興國家的石油需求帶來影響。

強勢美元不僅使得美國以外的國家購買原物料成本大增，也鼓勵非美國的商品生產業者積極銷售庫存，因為在轉換成本國貨幣的匯兌利益，將使獲利進一步增加。

商品與貨幣市場向來關係複雜。傳統而言，原物料價格與美元呈現負相關，這意味美元如果升值、商品價格就會下跌、反之亦然。

但套用在油價上則不全然如此。過去一年受到全球經濟擺脫疫情逐漸復甦，曾推升油價與美元雙雙走高。

不過自從6月起，油價與美元關係又開始轉為負向。布蘭特油價自6月8日創下高點迄今已經下跌14％，至於華爾街日報美元指數（The WSJ Dollar Index）同期間則是上漲3.8％。