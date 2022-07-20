為降低對俄羅斯的能源倚賴，歐洲領袖18日紛紛與他國簽署雙邊協議，以確保天然氣與柴油供應無虞。

雖然俄國輸往歐盟的天然氣管道在進行歲修後，預定未來幾天將重啟營運，但歐洲官員與企業高層卻擔憂，俄國可能藉故繼續關閉管道或是降低產能，如此一來，歐洲在冬季之前，天然氣儲存恐怕無法達到安全水平。

有鑑於此，國際能源署（IEA）還罕見發布公開警告，聲稱在受制於俄國的天然氣供應，甚至不排除完全遭到斷氣情況，歐洲目前正被迫在持續的不確定狀態下運作。

因此在歷經數月奔走的努力，歐洲終於在18日敲定兩項天然氣交易，希望能擺脫對俄國天然氣的仰賴。其中一項就是提高亞塞拜然對歐洲天然氣的進口量。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)宣布，歐盟已與亞塞拜然簽署一份諒解備忘錄，以增加南方天然氣走廊的輸氣量，該管道是將天然氣從裏海輸往歐洲的管道網絡。

亞塞拜然曾預估2022年對歐盟輸送的天然氣將為120億立方尺，馮德萊恩指出到2027年，該國每年輸往歐盟的容量至少可增至200億立方尺。

此外在同一天，義大利總理德拉吉(Mario Draghi)與阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）也簽署了一項協議，將阿爾及利亞輸往義國的天然氣容量增加將近兩成。由於阿國現有一條管道容量過剩，因此天然氣輸送量最快下周就可增加。

至於法國則是與阿拉伯聯合大公國達成一項柴油交易，這也是該國與海灣國家就戰略能源夥伴關係上所敲定的廣泛協議之一。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)18日在巴黎招待阿拉伯聯合大公國總統納央（Mohammed bin Zayed al Nahyan）時，雙方就曾針對俄烏戰爭與之後衍生的能源供應問題有過討論。