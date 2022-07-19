性感網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，和DJ老公湯宇結婚後獲得各界祝福，近期婚禮倒數中，她也馬不停蹄準備各種事項，其中新娘婚紗更備受關注，大家都很好奇蕾菈的婚紗會多誇張；最近蕾菈曬出和湯宇拍婚紗照花絮，意外曝光大紅性感婚紗，深V居然開到肚臍處，超兇上圍藏不住辣翻了。

蕾菈最早因為撞臉鐵肺歌后鄧紫棋，卻有極大反差的魔鬼身材爆紅，個性率真爽朗的她，即便沒多久就被挖出曾有一段婚姻、又是單親媽媽，但她都很坦然面對，反倒讓她圈粉無數；今年2月蕾菈宣布正式再婚了，和DJ老公湯宇經常在社群放閃外，在舉辦婚禮前拍了婚紗照，蕾菈超狂婚紗又掀起暴動。

蕾菈婚紗超辣。(圖/ 摘自蕾菈IG)

近日蕾菈在IG限時動態分享和DJ老公湯宇拍婚紗花絮，其中一套大紅色婚紗完全就是蕾菈風格，胸前深V設計居然開到接近肚臍的地方，她傲人的東西半球隨時都快掉出來一樣，相當養眼又撩人。

雖然只有短短幾秒的畫面，蕾菈火辣扮相加上湯宇帥氣模樣，讓粉絲都十分期待兩人最後的婚紗照；從蕾菈的動態中得知，她們不畏烈日在沙灘拍攝，耗時許久也讓她累得在一旁閉眼休息，忍不住小抱怨「累到我可以直接在沙漠中睡覺」。