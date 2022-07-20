南投縣政府突破萬難，妥善安遷無主墳塋，成功騰空舊公墓轉型開發的草屯手工藝產業園區，6月30日隆重舉辦動土典禮，草屯手工藝產業園區開發完成後，預估未來可引進約30家業者，創造每年約25億元產值，並提供約1200個工作機會，並結合在地的南開科大、臺灣工藝研究發展中心產官學密切合作，對於未來發展有加乘效果，將園區活絡地方整體經濟的效益發揮最大，草屯繁榮可期！

草屯手工藝產業園區動土典禮，包括立委許淑華、縣長特助林儒彬、經濟部工業局工業區組長曾琡芬、草屯鎮長簡景賢、開發商德昌營造董事長黃政勇，縣議員李洲忠、簡峻庭、簡賜勝、唐曉棻、蔡銘軒、廖梓佑、縣府建設處長李正偉、土銀副總經理林坤地、南開科大副校長林正敏、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、富寮里長簡家俊及眾多在地民眾參加，林縣長偕眾貴賓虔誠焚香祝禱為工程平安順利祈福、執鏟動土，啟動開發草屯手工藝產業園區。

林縣長偕來賓執鏟動土，啟動開發草屯手工藝產業園區。(圖/南投縣政府提供)

草屯手工藝產業園區擁有良好且優勢的區位，不僅居於草屯鎮市中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲，約5公里可銜接至國道3號之草屯交流道，交通相當便利。

園區規劃面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，公共設施占園區面積約35.7%，公共設施有滯洪池，綠地及公園用地、服務中心、自來水、污水處理設施等等，園區設有15公尺道路及12米次要道路，公共設施完善。欲引進產業包含木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠。

南投縣長林明溱表示,草屯手工藝產業園區開發完成後，預估未來可引進約30家業者，創造每年約25億元產值。(圖/南投縣政府提供)

縣府建設處指出，園區在動土大典後全面動工，預計於8、9月間公告辦理土地出售，預估在2年內可陸續交付土地予進駐廠商同步建廠，並於施工後3年內完成園區整體開發。

縣府指出，為擴大地方特色產業群聚效應及增加就業機會，提供中小企業投資園地，在縣府團隊的努力下，特向經濟部申請設置草屯手工藝產業園區，將園區規劃為具地方特色之產業園區，引導地方產業升級，創造產業永續發展；並且結合在地資源優勢，增加本地區居民工作機會並帶動草屯地區觀光及產業發展。