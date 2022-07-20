天氣炎熱，皮膚受到的刺激增加，常見的皮膚疾病如蕁麻疹更容易產生，據統計，約 2成的民眾一生曾發生蕁麻疹。皮膚科醫師表示，蕁麻疹分為急性與慢性，緊急出現屬急性，立即治療大多無礙；而慢性患者常被要求限制飲食，臨床發現，若持續用藥者，無須嚴格限制飲食，「但仍要遠離酒、不新鮮的海鮮等食物。」

根據台灣皮膚科醫學會最新版的「蕁麻疹治療共識」，蕁麻疹特徵為突然出現的風疹塊、血管性水腫，且分成急性與慢性。急性蕁麻疹為持續時間低於6週，超過6週則為慢性蕁麻疹。

台中市文心皮膚科醫師林子鈞表示，由於蕁麻疹發作多屬急性，主因為食物過敏，例如食用芒果、海鮮、花生等高致敏食物，若盡量避免食用，就無問題，但若是慢性蕁麻疹患者，常苦於飲食限制，「考量不易確認慢性蕁麻疹的過敏原因，臨床上，若患者持續服藥，無須嚴格限制飲食。」

林子鈞說明，會導致過敏的食物眾多，例如芋頭、芒果、花生、牛奶、乳酪、雞蛋、小麥、胡蘿蔔等都是抽血檢測過敏的食物種類，慢性蕁麻疹患者若被禁食上述食物，常有覓食不易的困擾。

但林子鈞強調，由於慢性蕁麻疹的給藥與發作頻率、症狀相關，為避免患者因食用不新鮮海鮮或酒類等高致敏食物，突然蕁麻疹發作，導致醫師診斷與給藥上的困難，建議慢性蕁麻疹患者仍要遠離芒果、不新鮮海鮮、酒類、豆類這類易引發蕁麻疹的食物。