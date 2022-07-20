美國總統拜登訪問中東時又口誤，大讚美軍「自私」。

美國總統拜登上周訪問中東時又口誤，本來想要大讚美軍「無私」，結果講成美軍「自私」，此行他也出現「榮譽」大屠殺等離譜口誤。《紐約時報》日前公布拜登民調只剩下33%滿意度，當中就有一名上屆投票給他的支持者擔心他的年紀太大且經常口誤，批評拜登現在就跟「喪屍」沒兩樣。

拜登上周訪問中東仍頻頻口誤，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，16日、行程最後一天在波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）上，拜登向在座領袖讀稿致詞，他原本想要讚美美軍的「無私」，卻講錯成美軍的「自私」，他脫口而出後便發現自己講錯話，隨即更正為「無私」。

「這是911以來，第一次美國總統拜訪這個地區的時候，美軍沒有涉入戰爭。」他說：「我們會永遠榮耀這些美國軍人的勇敢、自私－無私，以及犧牲，包括我的兒子波伊（Beau Biden）。」

報導指出，影片中可看見坐在拜登後方的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在聽到拜登口誤時不舒服地眨了眨眼、移動身體。

13日拜登在以色列發表演說時，他也脫口而出要「維持大屠殺的真相及榮譽」，他隨即發現錯把「恐怖」講成「榮譽」並做更正。

拜登過去曾表示自己年幼時患有口吃，並且持續和這個疾病對抗，可能是他不斷口誤的原因。不過《紐約時報》（New York Times）近期的報導顯示，口誤確實影響了公眾對他的信任。

《紐報》11日公布的民調指出，拜登的施政滿意度已經降至33%，其中最令人震驚的是，64%的民主黨選民表示，希望2024年推出新的候選人角逐總統寶座，其中選民們想換人的最大因素是年紀及表現。

38歲的密西根州女教師法莉爾（Nicole Farrier）坦言，「我受夠了所有治理我們國家的老人」，希望不是「垂死之人」來選。法莉爾在2020年投給拜登。

69歲的紐約州民華德隆（John Waldron）支持共和黨，不過他在上一屆大選中投給拜登，他受訪時表示對此後悔莫及，2年後預計改投共和黨，「我以為他會對這個國家做一些事，但現在他什麼都沒做。」

和其他人一樣，他也擔心拜登的年紀及頻頻口誤，他舉例8日拜登簽署行政命令保障婦女墮胎機會時，竟口誤說成「終止任期」而非「終止孕期」，當時拜登說錯話的影片也在網路上瘋傳。

華德隆回應：「你看過他上電視嗎？」他將拜登比喻為「喪屍」，「他就像那樣。」