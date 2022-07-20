民進黨17日召開全代會，18位縣市長參選人登台展現大團結氣勢，身兼黨主席的總統蔡英文強調「我們有信心，要打贏這場選戰」。對此，臉書粉專《政客爽》昨（19）日PO出了一張圖片打臉蔡英文，更提出了9點狂轟，直言「綠營做到民怨爆炸」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》昨日指出「民進黨全代會吹噓很會做事，真的是人不要臉天下無敵，會做事做到民怨爆炸，也是厲害」，接著也提及，整天拿著半導體產業出口的數字拿來吹噓經濟多好，物價跟痛苦指數創新高就夠打臉蔡政府了，甚至台灣少子化嚴重，總生育率全世界最後一名。同時點出當初萊豬進口的時候，說不同意沒辦法加入印太經濟架構、CPTPP，「結果同意之後呢？一個都沒加入」。

該粉專更痛批，「蔡政府6年一個貿易協定都沒簽到，是一個都沒有！」十分離譜；而6年來斷交8個邦交國，還整天說很多國際盟友。防疫上也更離譜，「蔡政府號稱國際盟友很多，結果什麼都沒有提前買到，都靠人家送一點點做樣子，不然就靠民間去採購，到底蔡政府有什麼用？」

該粉專最後也說，蔡政府承諾的絕對不缺電，搞到現在天天停電，連美國商會都對台灣供電能力沒有信心，「請問馬政府時期人家怎麼沒有質疑過？」該粉專坦言，蔡政府做的怎樣，這些年大家都看在眼裡，甚至強調「民進黨可以繼續囂張，相信我，年底選舉不想投票的人都會出來教訓民進黨」。