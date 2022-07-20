新竹市前市長林智堅投入桃園市長選戰，但被踢爆論文抄襲風波捲入醜聞，如今連中華大學及台大的校譽也成為關注焦點；對此，東華大學教授施正鋒19日在《新聞大白話》節目中指出，學術界的學位確實「有行情」，但指導教授頂多放水「5%」（抄襲）；而除非國家安全、申請專利等因素，會永久封存的論文肯定就是「上樑不正下樑歪、一丘之貉」。

主持人陳諺瑩指出，台大醫學系教授黃韻如對林智堅看不過去，發文後竟遭綠粉致電「指教」，臉書上被諸多汙言穢語攻擊；施正鋒表示，他這半年研究休假待在台北，開玩笑說：「不曉得我研究室電話會不會很多？會不會給學校總機造成困擾？」

施正鋒說，中華大學有很多研究委託計畫，拿來當論文、發表期刊、研討會都可以，「但要看你的苦勞跟功勞，相似度很大的，很大可能是老師拿計畫，然後你去做的，大致上也還好，問題是：為什麼結案計畫沒有他的名字嘛！為什麼見不得人？這就是一個最大的問題。」

他表示，「學術界跟政治人物有那種我們不知道的關係，比如說，他透過關係拿計畫給你，所以他不好意思掛名，大概就是這樣」，但其實45萬要分給3個人是太少了，有時如果是助理的話，那助理費就沒有了，「這裡應該是『拆帳』，我說的不是錢，比方說有的人掛什麼，尤其是要升等的老師，要給他點數等等的」。

陳諺瑩問，但會像學者林律正所說的「學術界慣例」嗎？施正鋒表示，「學術界的學位是有行情的，碩士是多少、博士是多少，有些博士也會拿錢，但這些政客跟企業界又不太一樣」，他們要變成「傑出校友」，學弟妹要站出來列隊鼓掌的那種，等沒有官做的時候，又可以回國立大學去誤人子弟，「這是最可惡的啊！」。

施正鋒指出，陳明通有那麼多學生去找他，「是投名狀還是怎麼回事？我不太曉得，我跟你講，5%（抄襲）已經很多了！」林智堅的論文已經不是改寫的問題，是整個複製過來；一般來說，除非國家安全、申請專利，頂多封存1、2年，會永久封存的就是「上樑不正下樑歪」，而關於論文抄襲審查相關情事，「我太太處理過啦，基本上2個禮拜就處理完了，碩士學位就拿掉了；然後老師好像3年不能升等，不能申請計畫等等。其實就是台大要做不做而已啦！」