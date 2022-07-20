今年國曆7月29日鬼門開，鬼月的禁忌也再度引起討論，命理師雨揚老師就分享鬼月10大禁忌，包括不要穿黑色衣服、不夜遊、不去山林水邊等，提醒民眾務必遵守。

1.不穿黑色衣服，改穿金戴銀

雨揚老師表示，黑色屬陰，在磁場上容易被好兄弟誤以為是同類，因此建議農曆七月時最好避免穿黑色衣服，若職場上不宜穿太亮的衣服，也可以穿著紅色的內衣褲，避免好兄弟接近，此外，也應避免穿著有破洞、瑕疵的衣褲。

最重要的是穿金戴銀，因金、銀都屬佛教7寶，可以去除一些負面能量，另外也可以配戴紅線，因身上帶紅線可以保護我們的陽氣，亦代表「由陰轉陽」，若覺得運勢一直在谷底，想要翻身，也可透過紅線來翻盤。

2.不夜遊，改白天出門

雨揚老師指出，晚上陰氣比較重，同時也是好兄弟要出來的時間，因此不論是要出門辦事、約會、見朋友、見客戶，還是去醫院、墓地、靈骨塔等磁場比較混亂的地方，都建議選在白天有大太陽的時候，也記得不要太晚回家。

3.不去山林水邊單獨遊

雨揚老師解釋，站在樹蔭下或戲水都會讓人覺得涼爽，但其實樹蔭下及水邊陰氣都很重，甚至有不少好兄弟喜歡躲在樹蔭下，因此盡量不要去有樹蔭的地方及水邊的地方，若要去上述場所一定要結伴同行，並選在陽光充足的時候。

4.不開口自憐自哀，改開口多說好話

雨揚老師提醒，農曆七月期間抱怨或說喪氣話，都會吸引好兄弟接近，因此要多說好話、有正能量的話，另外要避免說「鬼」字，改以「好兄弟」尊稱，也不要講鬼故事，因為祂們也會想聽。

此外，晚上應避免跟另一半吵架或打罵小孩，因為這些舉動可能會驚擾到好兄弟，尤其小孩哭時會散發出一種尖銳的能量，若有好兄弟剛好經過，就會很想去捉弄小孩，進而影響全家人的運勢。

5.不殺生，改吃素食或三淨肉

雨揚老師表示，農曆七月改吃素食或三淨肉（店家料理過的魚、豬、牛、雞等），不僅可以消除許多業障，還能存住福報。另外釣魚、釣蝦也屬於殺生之舉，應盡量避免。

6.不下水

雨揚老師指出，農曆七月正值夏天，天氣、水流狀況多變，加上水底下是許多好兄弟聚集的地方，因此建議這段期間盡量不要下水遊玩或潛水。

7.不靠牆走

雨揚老師提到，牆邊屬於較陰涼的地方，容易聚陰，因此靠著牆走，或靠在牆邊等人等舉動都應盡量避免。

8.不夜晚唱歌、吹口哨、曬衣服

雨揚老師提到，夜晚唱歌、吹口哨容易吸引好兄弟，以及打擾祂們休息。另外也不可隨意掛風鈴，因此風鈴聲會讓好兄弟誤以為你在召喚祂。

農曆七月期間也應避免晚上曬衣服，可以先將洗好的衣服掛在浴室或室內通風處，隔天再移到到陽台曬衣處。

9.不搬家、入厝，改他日動工

雨揚老師提醒，有些好兄弟會住在久未有人居住的空屋，若這時進行搬家、入厝等大工程，可能會冒犯到祂們，若無法避免，可於動工前設桌案，並朝屋子裡面拜拜，提醒地基主及好兄弟們此處要動工，祂們就會安心離開。

10.不拍肩膀叫全名，改叫小名

雨揚老師說，人的身上有3把明火，其中2把就位於肩膀上，因此隨意拍別人的肩膀可能會把對方的明火拍掉，導致保護障消失，對方陽氣就會變得虛弱，陰氣可能趁虛而入，尤其晚上更應該避免此動作。

另外，農曆七月晚上應避免叫別人全名，因好兄弟聽到後可能會捉弄你、跟著你等，因此這段期間叫人小名較為妥當。