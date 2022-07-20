《終極戰士：獸獵者》故事拉回18世紀初北美原住民「科曼奇族」的世界。（迪士尼提供）

《終極戰士：獸獵者》有大量的武打場面。（迪士尼提供）

經典科幻驚悚片《終極戰士》全新篇章《終極戰士：獸獵者》將於8月5日上線Disney＋，19日凌晨舉辦全球線上記者會，導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）透露自己就是《終極戰士》系列的鐵粉，更把首集男主角阿諾史瓦辛格視為英雄，但1987年上映時他還未成年只能想辦法偷看，沒想到同學們都看完了，還在上課搭車的途中直接口述劇情給他聽。

《終極戰士：獸獵者》是導演丹崔克坦伯格在《科洛弗10號地窖》推出6年後，執導的第2部長片，他提到這幾年劇本修改了很多次，「我想把重心擺到角色身上，而不只有好看的動作戲」，他將故事拉回18世紀初北美原住民「科曼奇族」的世界，第一隻外星終極戰士來到地球後，與使用最原始的武器的科曼奇族展開一場駭人且險惡的大決戰，丹崔克坦伯格坦言腦海中一直都有「原住民對戰外星人」的想法，他還想嘗試把科幻電影的類型時空放在古代，再融入西部片，也一開始就決定找新人演出。

該片也是《終極戰士》系列5集中，首度以女性為主要敘事者，主角女戰士「納魯」找來《赴湯蹈火》、《疾凍救援》新人安柏米桑德德（Amber Midthunder）演出，安柏表示當初得知自己獲選忍不住流下激動的淚水，片中有大量的武打場面，安柏笑喊「記得第一次看劇本時，有整整30頁都是動作戲」，讓她相當擔心自己的身體是要怎麼應付，開拍前所有演員都加入了4週的訓練營，除了增強體能和學習武器外，還有生火技能。

最可怕的則是跳進到凍人的河裡拍戲，「因為那是山上冰雪融化流下來的河水，我們在那拍了5天，導致我每天起床一想到就覺得很冰。」不過最辛苦的莫過於要在泥巴堆、山林裡打滾，安柏苦笑說「（泥坑）味道會永遠在我的鼻子裡，讓我一輩子忘不了」。而她也不忘分享外星人對戰的感想，笑喊「雖然在之前幾部中已經看過很多次，但親眼目睹還是覺得很不同」，自己當下還自信爆棚地對其他人說「我可以幹掉它」。

至於男主角達科塔比佛（Dakota Beavers）則是獻出演戲初體驗，本身是音樂人的他，也對電影很有興趣，但某次試鏡了別部作品後一直沒有收到回覆，沒想到卻意外收到《終極戰士：獸獵者》的邀約，問他要不要試鏡，抱著試試看的心態，沒想到也成功得到了演出的機會。