美國財長葉倫近期前往南韓訪問，她19日拜訪LG科學園區時，在發表演說時提到，因為美國太過依賴台積電，因此南韓擁有大量生產先進製程晶片的能力顯得特別重要。葉倫一席話引發網友討論。

路透社引述葉倫說法指出，南韓在資源、技術及能力都擁有巨大優勢，並提到美國太過依賴台積電，因此南韓擁有大量生產先進製程晶片的能力相當重要。她更再度強調友岸外包（Friend-Shoring）的理念，如此一來可幫助美國、南韓，免受於地緣政治和經濟風險造成的價格上漲和衝擊，並協助企業取得晶片、電動車電池等關鍵元件與產品。

葉倫一席話狂捧南韓晶片業，網友紛紛表示「完了，美國爸爸要扶植韓國了」、「老美早發覺GG獨大的問題了，當然不可能把雞蛋都放在同一個籃子」、「GG去美國設廠還是得不到爸爸的疼愛，慘啊」、「以美國的立場去想葉倫說的話，沒什麼好意外」、「 三星遊說力量很強哦，財政部長商務部長都被買通了」、「GG要被美國打壓了嗎？」、「台G毛利快60%，不打死怎行」、「美國想用當年打日本半導體的方式打我們了」、「美國扶植韓國半導體打我們，才是國家最大威脅吧」。

也有網友認為「分散風險天經地義，蘋果玩法就是美國一貫玩法」、「台積電是有些隱憂，但都遠不及三星的大」、「重點是三星製程就不行阿，講這麼多」、「扶持三星才是美國利益，不能有人、事、物獨強到威脅美國」。

美國總統拜登5月展開上任以來首度亞洲行，首站造訪南韓，第一個參訪地點是三星晶片廠引發外界關注，財信傳媒董事長謝金河先前在臉書發文指出，拜登率先訪問南韓，最重要的關鍵就是南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線。謝金河強調，三星過去備受打壓，如今再度復活，拜登第一站先看三星，這是美國穩住半導體產業的重要一步，「如此一來，全球重要半導體聚落，從台積電以下，都在美國陣營底下。」