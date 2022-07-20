俊男美女桃花運總是特別好，但老爸出手卻造成意想不到的結果。美國一名女網友日前與家人外出用餐，途中煞到一名男服務生，沒想到老爸直接「出手」，幫女兒搭訕告白，讓女兒羞愧到不行，結局更是神展開，笑翻許多網友。

這名女網友sophie與家人用餐途中，覺得一名男服務生長得很帥，正中自己紅心，老爸得知後，竟直接喚來服務生，說「嘿，我女兒覺得你長得有夠帥」，嚇得女兒當場尖叫「Dad, Stop！」，接著就羞愧到掩面直接滑進桌子底下，一旁的哥哥也笑到不行。

女兒看到大喊「STOP」，但早已來不及，羞愧地滑到桌子底下躲起來，讓網友全笑翻。(圖／影片截圖)

《B.C. & Lowy》將影片翻譯成中文後，許多網友也都笑翻，且事件還有後續，哥哥將這段影片上傳到抖音後，當事服務生威爾看到，便私訊哥哥打聽妹妹sophie的情報，未料聽到sophie只有16歲，還未成年，便趕緊打消念頭，並貼了張閃人的梗圖表示「威爾已經離開對話」。

網友也紛紛留言：「看來威爾求生慾相當堅強，不想被FBI抓走」、「爸爸跟女兒的感情真好」、「原來女人真的是水做的，可以當場融化XD」、「人帥就是隨時隨地會遇見岳父岳母和自己的老婆...」、「笑死，直接羞恥到滑進去裡面」、「有這樣的父親家裡一定很歡樂」、「這時候妹妹手上要是有鏟子，應該可以直達B4」、「女兒的反應也太可愛了吧」。