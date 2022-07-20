統一在許多競爭者與傳言中，終於在19日晚間11時40分宣布，以現金290億元買下台灣家樂福剩餘的6成股權，統一表示，相關授權等都已經洽商，台灣家樂福品牌繼續留在台灣、繼續經營。

統一在爭取台灣家樂福品牌時，競爭者相當多，除了遠東徐旭東曾經嗆統一的「優先購買權」只是形式，寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇也曾經向統一、統一超提出想要買台灣家樂福的股權，遭到統一的拒絕。

統一財務長陳國煇(右)與統一超財務長吳玟琪(左)19日深夜在證交所召開重大訊息記者會，宣布以290億元收購台灣家樂福剩餘6成股權。(吳靜君攝)

之前也傳出，私募基金達勝集團（KHL）將共組資金投資台灣家樂福股權，統一集團董事長羅智先日前則以「這個故事讓人開了眼界」予以否認。

台灣家樂福股權塵埃落定之後，統一表示，將貫徹在地生活服務產業精神，積極發展生活品牌，以體驗與零售整合創新，滿足消費者的習慣，未來統一也將線上、線下全通路經營。

台灣家樂福在台灣有340間門店，包含68家量販店、272家超市與頂級超市，另有129家商場、物流中心、土地與資產等；2021年的營收破新台幣800億元，會員數高達460萬人。

統一也已經取得品牌授權，未來會以「家樂福」品牌繼續經營，統一強調這是「無縫接軌」。

家樂福集團在40個國家擁有超過1萬3000個門店，構成多元零售的銷售網絡，是世界領先的零售商之一，家樂福集團2021年營收812億歐元，門店加總超過37萬名員工，合計有50萬人為家樂福工作。