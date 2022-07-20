網美女星謝熙婷(舊名謝芷蕙)有著精緻臉蛋和傲人上圍，曾和男星陳冠希有過一段情史，更自爆在16歲時就把初夜獻給對方，轟動整個娛樂圈。如今的她已從女星轉型為IG網紅，經常曬出美麗身影和網友互動，近日PO出一段18秒空中瑜珈短片，穿著超緊白色bra和黃色貼身褲，動作一氣呵成、十分優美。

謝熙婷近年以「陳冠希早年女友」頭銜走紅，27歲的她五官不斷進化，因此屢次被傳出「進廠維修」傳聞，遭到網友譏笑「整成塑膠臉」，不過她心情似乎並未受影響，照常在IG貼出各種吃喝玩樂美照，曬出身上名牌服飾和包款，19日她便PO出近年非常熱門的空中瑜珈影片，做出掛圈、轉圈等高難度動作。

謝熙婷在18秒空中瑜珈片中，展現超高難度動作。(圖/謝熙婷 IG)

謝熙婷曬出垂掛在空中的美照，彷彿一位美麗的天使。(圖/謝熙婷 IG)

在這段謝熙婷曬出的18秒空瑜片中，她身穿白色bra和黃色貼身褲入鏡，好身手的她將身體向後傾倒，往空中抬起驚人的逆天長腿，在空中轉了好幾個圈，緊接著她在空中起身，兩手抓住白色掛布，藉著掛布支撐力往上伸展身體，懸掛在半空伸腳站起身來，整個人看起來相當輕盈、又不用花到任何力氣。

除此之外，謝熙婷穿著的白色bra底下，正是性感小蠻腰，正在轉圈中的身子轉到正面身體部位後，讓她露出結實腹肌和馬甲線條，至於黃色貼身褲的緊身設計，也更加凸顯出她腿部線條的優美之處，她自己也在IG曬出靠著白掛布，飄浮在半空中的照片，處於靜止狀態的她，前凸後翹沒一點贅肉超級地吸睛。