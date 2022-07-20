統一、統一超台北時間19日深夜11時40分在證交所召開重訊說明會，宣布聯手斥資290億元，收購法商手中的六成台灣家樂福股權。統一集團正式將台灣家樂福納入麾下，成為百分百持股子公司，將繼續穩坐國內零售通路龍頭寶座。

統一、統一超原本分別持有台灣家樂福20.5％和19.5％股權，合計持股四成。今天深夜宣布，分別出資239億元和51億元，取得台灣家樂福49.5％和10.5％股權。台灣家樂福正式成為統一集團百分百持股子公司。

統一主管表示，收購案下一步，將向公平會提出申報，會全力配合審查作業，預計審查時間6-10個月，最快2023年中可望有結果。

原先市場估算，家樂福台灣業務的估值大約為19億美元（新台幣568億）。對照統一集團今天收購價格，台灣家樂福的整體身價為483億元，比原先預估還要稍低。

由於國內超市龍頭全聯收購量販老三大潤發，本周剛獲得公平會有條件通過，節節進逼統一集團的台灣零售霸主地位。統一集團今天拍板收購家樂福，雙方互別苗頭意味濃厚。

業者分析，統一為國內超商龍頭，目前在全台已累積超過6,500家門市，如果加上大陸及菲律賓，統一超上周剛歡慶「亞洲一萬店」開幕。至於家樂福，為國內第二大量販品牌，僅次於好市多（Cotsco），且這兩年陸續完成併購頂好、及高檔超市JASONS（已更名Mia C'bon）。

此次拿下家樂福，統一等於直接補足超市與量販等兩大缺口，確保零售龍頭寶座難以被撼動。

羅智先曾說，隨著科技進步，零售業的整體風貌也在不斷改變，而消費者取得商品或服務的管道也變得愈多元化和更多選擇，對於零售業者來講，必須透過各式零售業態組合，才能充分滿足消費者的需求，已經無法再侷限於原先所各自分類的經營領域，勢必要轉化為所謂「全通路」的概念。

如今隨著統一成功收購家樂福，超商、超市、量販三位一體的全通路布局目標正式達陣！