美國國務院今天在人口販運評比報告中指出，台灣在疫情大流行期間仍持續打擊人口販運，因此再度被列入評比最高的第一級，但報告也關切台灣的遠洋漁船與家庭看護強迫勞動現況。

美國國務院今天公布2022年度人口販運報告，檢視全球188國家與地區對抗人口販運所做出的努力。台灣連續第13年被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡在內共30國同列第一級。

中國則持續被列為評比最差的第3級，與阿富汗、緬甸、柬埔寨、越南、北韓、伊朗、俄羅斯等齊名。報告並特別針對中國的一帶一路倡議帶來的損害進行評估。

在台灣部分，報告指出，考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對台灣打擊販運能力的影響，台灣仍持續認真努力面對打擊人口販運問題，包括將更多人口販子定罪、更多受害者轉介至保護機構、改進以受害者為主的外國倖存者收容中心收容程序、加強對受害者識別與轉介和案件管理流程。與2020年相比，對人口仲介的處分數量顯著增加。因此將台灣持續列為第一級。

不過，報告也指出，和前一年相比，台灣當局在調查和起訴涉嫌販運者以及確定的受害者數量減少，一些官方利益攸關方持續採取不同且成效不彰的的受害者鑑識程序，使部分受害者訴諸法律和保護變得複雜。

此外，台灣當局因為配備不足與檢查程序不全影響，也阻礙對遠洋漁船強迫勞動情況的鑑識、調查與起訴。台灣也缺乏保障權益的特定具體勞動法規，使數以千計的外籍看護身處強迫勞動的剝削可能中。

報告也提出建議，包括呼籲台灣加強對遠洋漁船的檢查，起訴涉嫌強迫勞動的台資、懸掛台灣旗幟的漁船與台資外籍漁船的高階船員與船東，擴大港口人員職權並加強培訓。同時也建議台灣應繼續擴大對弱勢群體的人口販運調查，包括大學招收外國學生在內；立法解決家庭看護與家政工的基本勞動保護等。（編輯：陳政一）1110720