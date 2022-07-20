就在統一集團深夜重訊宣佈290億元收購台灣家樂福之際，法國家樂福亦同步宣佈，其在臺灣家樂福60%的股份簽署出售協定給其長期合作夥伴和共同股東Uni-President統一集團，該交易以20億歐元的企業價值為基礎對臺灣家樂福進行估值，交易完成後，統一集團百分之百擁有台灣家樂福。

法國家樂福指出，臺灣於1987年通過家樂福與Uni-President的合資企業成立 ，在過去的35年中經歷強勁的增長和價值創造，截至目前為止，台灣家樂福實體擁有近15,000名員工、340家門市網絡，包括68家量販賣場、272家超市和頂級超市商店等。

2021年臺灣家樂福的營收25億歐元，稅前淨利2.43億歐元。

法國家樂福指出，統一集團是一家多元化的臺灣企業集團，在亞洲擁有強大的影響力。特別是，它在台灣經營7-Eleven通路連鎖版圖，市占過半；法國家樂福並強調，由於與統一集團有著長久合作關係，相信台灣家樂福臺灣將繼續發展其運營和服務，以造福所有利益相關者。

此外，家樂福臺灣將在未來幾年繼續使用家樂福品牌，並將成為家樂福品牌在40多個國家運營的廣泛網路的一部分；並強調，交易的完成 須經台灣公平會批准，預計落在在2023年年中生效。

法國家樂福指出，出售家樂福台灣案，也是集團繼去年6月在巴西完成對Grupo BIG的收購之後，再次補充家樂福的全球布局平衡，未來更將著重於加強歐洲和拉丁美洲等主要市場。