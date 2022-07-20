隨著中美關係逐漸緊繃，兩國之間在政經、科技與軍事等各方面不斷出現磨擦，尤其多年來爭議不斷的南海，最近又再次發生美方軍機在遭共軍戰機強勢驅離事件，引發兩國外交齟齬。半個多世紀以來，中美軍機數次磨擦也曾發生機毀人亡事故，但最後都在雙方的克制忍讓下獲得解決。不過目前兩國關係進入建交以來最低潮，一旦重演撞機事件，有可能因政治嚴重對立而釀成軍事衝突，這種在刀尖上跳舞的狀況令人十分憂心。

近期美國軍方向媒體透露，6月份有一架共軍蘇-30戰機在南海空域，與一架美國特戰隊的C-130運輸機發生了「不安全且不專業」的互動。依過去此類事件的經驗，顯然是指中共軍機以貼近機動飛行或阻擋航道的方式驅離美方軍機，迫其改變航道。美軍參謀首長聯席會議主席米利上將還為此下令審查近5年來美中軍機船艦互動的紀錄，以明瞭共軍近幾年來在面對美軍時是否改變了接觸與應對策略。

美軍方對媒體透露，今年6月有一架共軍蘇-30戰機在南海空域，與一架美國特戰隊的MC-130J偵察機發生「不安全、不專業」的互動。（圖／Wikipedia)

從兩國軍機互動的歷史看來，中美雙方在建交前曾有過數次衝突，最早是韓戰爆 發後的1952年9月20日，美軍一架以B-29轟炸機改型的BR-29A偵察飛經上海附近海域進行偵察，被共軍雷達發現後派出2架米格-15攔截予以擊落，美軍機上14名機組成員有4人死亡、10人被俘。這也是共軍首次在國土防衛中擊落美國軍機。類似事件在1953年1月又發生一次，當時一架由日本橫田機場起飛的RB-29軍機前往中國華北進行空投心戰傳單，在經過丹東時被雷達發現，也是遭到2架米格-15升空攔截，美機雖以機槍防衛，但終究不敵米格戰機追擊而墜毀，機上3人死亡，11人被俘。被俘者遭判4-10不等的刑期，1955年以換俘方式與美方交換遭其軟禁的中國科學家錢學森。

與B-29轟炸機同型機改裝的RB-29偵察機，在韓戰時期曾於大陸沿海被共軍擊落2架。（圖／網路）

中美建交後，為共同應對蘇聯，雙方關係密切，甚至還有多項軍事合作。一直到冷戰結束後的2001年，雙方才又在南海上發生軍事磨擦，當時一架美軍EP-3偵察機在海南島周邊空域進行偵察，由於接近中國領空，共軍派出2架殲-8II進行攔截，殲-8II戰機貼近美軍EP-3飛行並迫其改變航線，不料卻發生擦撞，導致其中一架殲-8II失控墜海，飛行員失蹤。美軍EP-3偵察機也因受損過重而強行迫降海南島，機上24名機組人員被扣留。此事引爆中美建交以來最嚴重的外交衝突，最後以美方道歉賠償、EP-3偵察機被中方支解後由美方包機運回而結束爭端。

美中南海撞機事件是兩國建交以來最嚴重的軍事磨擦。圖為擦撞受損的美軍EP-3偵察機強行迫降南海陵水機場。（圖／網路）

2014年美軍P-8A偵察機在海南島附近進行偵察時，再次遭到中共海軍航空兵的殲-11B戰機進行攔截驅離，由於殲-11B機動能力強，飛行員以滾桶機動的方式迫使美軍P-8A改變航線，引發美方抗議，認為這是極為危險的動作。事件後雙方於2015年在《海空相遇安全行為準則》中新增「空中相遇」附件，這是中國首次與外國簽署空中相遇安全行為準則。雖然如此，2017年還是再度發生美軍EP-3偵察機在東海上空遭共軍殲-10A施以阻擋航道並減速的操作，EP-3被迫改變航道以避免撞機。

2001年中共殲-8戰機前往攔截美軍偵察機時擦撞墜海，飛行員王偉落海失蹤，南海撞機事件也成為大陸反美情緒的標誌性事件。（圖／網路）

自此以後，進行海岸防衛的共機在應對美軍軍機時，就經常使用這種危險接近並強迫驅離的方式，美方也多次抗議共軍「不安全、不專業」的做法。直到最近6月1日，加拿大指控中共戰機在黃海上對其在國際空域執行聯合國任務的CP-140偵察機，進行令人極為不安的干擾行為，雙方軍機貼近至僅有6至30公尺，中方飛行員還多次對加方豎起中指挑釁，迫使加方軍機改變航道。而且近5個多月以來，共軍軍機對加方進行了60次攔截，其中包括20多次非常危險的挑釁行為。

澳大利亞國防部也隨加拿大對共軍的指控發表聲明稱，5底一架澳方P-8A偵察機在南海國際空域遭到共軍殲-16戰機攔截，殲-16甚至逼近澳方軍機施放干擾彈，造成澳方軍機引擎吸入大量鋁箔，嚴重危及機組人員安全。

澳大利亞軍方指控共軍戰機在其偵察機前施放干擾彈，導致澳軍機引擎吸入干擾彈的鋁箔碎片而損壞引擎葉片。（圖／網路）

中共近20年來軍事力量快速發展，軍事自信也大幅提高，對於貼近其領土的軍事偵察更傾向於採取強硬的反制行動。由於這些外國軍機都未進入領空，但其強大的偵察能力仍使共軍感受到威脅，因此以各種危險貼近的動作來迫使外國軍機遠離其領土。而兩國軍機在空中發生磨擦的情況，將隨著中共軍事自信的增強以及對美敵意升高而更為頻繁，幾乎可以確定在可預見的未來一定會再次發生類似的空中撞機事件。一旦發生，對於目前陷於高度緊繃狀態的兩國關係來說，將是一場更為嚴重的考驗，也是目前脆弱的國際局勢中令人憂心的變數。