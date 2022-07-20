「美食水水」千千身材高挑模樣仙氣，卻擁有驚人食量，人氣超高的她，如今YouTube訂閱數已來到174萬，但美女的感情世界總是令人好奇。時報周刊CTWANT日前接獲線報，千千其實早已經結婚，在經過一段時間的觀察，果然發現千千不只「進食中」，似乎還同居中，千千「金罵午ㄤ」的傳言看來不假，而這位讓宅男們羨慕嫉妒恨的男子，也在本刊鏡頭下曝了光。

千千跟老公跟YouTuber好友們聚會。（圖／本刊攝影組）

原本千千和老公並肩而坐，千千不時露出嘟嘴的可愛表情。（圖／本刊攝影組）

千千老公（右）坐在阿滴（中）旁邊，左邊為志祺。（圖／本刊攝影組）

六月二十八日晚間七點多，千千與一位毛帽男一同步出家門，兩人搭乘計程車前往台北市信義區百貨公司的餐廳，與網紅Meg和其前男友阿伯會合，四人在餐廳門口聊天，看似還在等待其他朋友到期。約莫十分鐘後，阿滴與志祺也終於抵達，一行人才進入餐廳用餐。

阿伯坐到千千隔壁，席間話題熱絡。（圖／本刊攝影組）

阿滴在聚餐未結束前先獨自離去。（圖／本刊攝影組）

一行人用餐完畢後離開餐廳，仍然話題不斷很有得聊。（圖／本刊攝影組）

席間，原本坐在千千身邊的毛帽男，換坐到阿滴旁邊，而Meg及阿伯則坐在千千左右兩邊，不知道是刻意安排，還是單純談話方便，但也可知毛帽男與千千的朋友都是熟悉的狀態，存在並無違和感，千千「身邊有人」的消息在朋友間看來也不是秘密。

千千與老公搭小黃回到住家附近。（圖／本刊攝影組）

可能是到了住家附近，千千終於卸下心防，勾著老公的手到超商採買。（圖／本刊攝影組）

兩人買了不少吃的，不知是晚餐沒吃飽還是為宵夜時段儲備糧食。（圖／本刊攝影組）

晚間九點半左右，貌似有急事的阿滴小跑步離開餐廳，其他人則悠哉悠哉地邊走邊聊，最後在百貨公司門口散會。千千與毛帽男站在路邊繼續閒聊，感覺兩人共同話題還不少，不知道講到甚麼開心的話題，毛帽男笑到雙眼瞇成一條線，最後兩人搭乘計程車回到住處門口。

有趣的是兩人並未直接回家，千千下車後，非常自然而熟練地勾著毛帽男的手，兩人走到一旁的便利商店，採買了滿手的食物，才又一起回家。其實本刊接連觀察了幾天，像是六月二十五日小倆口一起去看舞台劇《明星養老院》，雖然都從住處同進同出，但互動如老夫老妻，肢體接觸不多，走在路上也時常是一前一後，勾手已經是非常難得的親密互動。

兩人一同返家沒再出門。（圖／本刊攝影組）

早在三天前千千與老公也是一同外出，不過兩人通常都是一前一後走。（圖／本刊攝影組）

兩人互動如老夫老妻，去看舞台劇也完全保持一前一後的安全距離，沒有肢體接觸。（圖／本刊攝影組）

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