陳姓男子今年3月間到北市大安區某銀行辦事時，見穿著窄裙的年輕女行員經過身旁，竟伸出鹹豬手摸了她屁股一把，女行員嚇傻並報警處理，台北地檢署依性騷擾罪起訴陳男。

起訴指出，陳男今年3月23日上午11時許，到北市大安區某銀行分行辦理事務，見1名穿著窄裙的年輕女行員走過他左側時，竟乘女行員不注意之際，伸出左手撫摸對方左側臀部一下。

女行員被陳男突如其來的鹹豬手驚嚇不己，轉頭瞪了陳男一眼，心生不舒服感受，事後向大安警分局報案，警方循線找到陳男，訊後將陳男送辦。