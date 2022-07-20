中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅19日應約與芬蘭外長哈威斯托通電話。雙方擔憂烏克蘭危機外溢對全球糧食和能源安全帶來的挑戰。王毅強調，各方應合作應對好危機引發的全球性風險，共同促進糧食、能源、金融安全，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，支持脆弱的開發中國家渡過難關。哈威斯托解釋了芬蘭申請加入北約事宜，表示北約將堅持防務性同盟定位。

哈威斯托表示，尼尼斯托總統高度重視芬中友好，兩國元首良好關係為合作注入強勁動力。兩國經貿聯委會工作富有成效，芬蘭企業界專門設立中國辦公室，期待拓展對華業務。芬方繼續奉行一個中國政策，願擴大經貿合作，恢復更多航班，便利企業和人員往來。中國在經濟復甦、生態環保等全球性議題中發揮著不可或缺的作用，芬方願拓展雙方氣變、綠色轉型、循環經濟等領域合作。

哈威斯托說，芬方支持歐中發展強有力的夥伴關係，主張雙方開展坦誠對話和平等互利合作。哈威斯托解釋了芬蘭申請加入北約事宜，表示北約將堅持防務性同盟定位。

王毅說，在兩國元首引領下，中芬關係保持良好勢頭。雙方開展平等交往和互利合作。中歐班列中芬線路持續運行，中芬聯合工作計畫取得重要進展。中方願同芬方一道，全面、高品質落實計畫，繼續深化經貿投資、科技創新、綠色發展、互聯互通以及冬季運動等領域合作。用好中芬經貿聯委會等合作機制，進一步釋放合作潛力。中方堅持精準防控，將有序恢復人員往來，加快復工復產。中國堅定走綠色、低碳、可持續發展道路，將繼續全方位參與應對氣變全球合作，願同芬蘭加強溝通協調。

王毅強調，中芬關係在中國同歐洲、特別是同北歐國家的雙邊關係中走在前列，相互尊重、鞏固互信是關鍵所在。中方讚賞芬蘭恪守一個中國政策，相信芬方將繼續在涉華事務上秉持客觀謹慎態度，維護好雙邊關係大局。

王毅表示，中歐建立發展全面戰略夥伴關係是雙方共同付出心血和努力的結果。中歐始終是合作夥伴，而不是對手。在中歐之間渲染、甚至製造對抗，不符合雙方利益，希望並相信芬蘭將繼續在歐盟中發揮建設性作用。

雙方對烏克蘭危機外溢對全球糧食和能源安全帶來的挑戰表示擔憂。王毅強調，各方應合作應對好危機引發的全球性風險，共同促進糧食、能源、金融安全，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，支持脆弱的發展中國家渡過難關。