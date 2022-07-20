年底台北市長之戰引發各界關注。《中國時報》最新民調顯示，民進黨參選人陳時中為24.2%、國民黨參選人蔣萬安為23.9%、民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。擁有美國哈佛大學公共政策碩士學歷的國民黨前副秘書長蔡正元則斷言，這次選舉蔣可拿65萬票獲勝、陳55萬票、黃20萬票。此說法引熱議，不少藍營支持者開心表示「換人被棄保」。

《中國時報》18日公布台北市長最新民調，陳時中為24.2%奪冠，蔣萬安以23.9%居次，黃珊珊則獲得22.2%，3人差距都在誤差範圍內。

蔡正元昨日（19）接受香港媒體《中評社》訪問表示，此民調並未反映出選民結構，故也不會是最終選舉的結構。從2014、2018兩次選舉來看，國民黨無論派出連勝文還是丁守中，都剛好拿到約40.8%的得票率，他也不認為今年台北市長選舉選民結構有改變。蔡直接預估，蔣萬安年底會拿到65萬票、陳時中55萬票、黃珊珊20萬票，蔣跟陳的票數都可能再多一點。

蔡正元的說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「感動啊！換人被棄保」、「我是深藍，從頭到尾我就認為棄保是假議題，最後被棄保的一定是黃珊珊」、「飆淚！33要88了」、「蔡正元先生分析票數應該很準」、「如果陳時中當選，我就要對台北人的智商另眼相看了」、「也是該讓年輕或稱青壯年出來承擔的時候了」。