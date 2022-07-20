本土疫情趨緩，單日確診壓在3萬例以下，指揮中心也鬆綁戴口罩的防疫措施，醫師沈政男提醒，願意戴口罩的人還是多戴比較好，因為不知道何時BA.4和BA.5會在身邊蔓延開來。近日確診都維持在2萬多例，顯示出BA.2的疫情已經告別三字頭，若未來突然爆出3萬多例的確診，那就代表BA.4和BA.5在社區裡掀起流行了。

沈政男昨深夜在臉書發文分享，昨周二單日新増26779例本土個案，但周二通常是當周新增最多確診的時候，因此這個數字代表BA.2疫情已經告別了三字頭，接下來每日新增都不會超過3萬了。如果接下來出現超過3萬例確診的數字，那就是BA.4或BA.5在社區掀起流行了；至於BA.2.75能不能成氣候，還是一個問題，先不用想那麼多。

沈政男指出，致死率為何是萬分之18以上，好像連專家都不清楚，其實是因為高高齡的染疫率比較高，以及致死率比較高這2個因素。台灣80歲以上年長者族群的染疫率高過新加坡與紐西蘭，而致死率高過韓國，因此整體致死率也就比較高。以疫苗覆蓋率也可計算，那些國家80歲以上的兩劑覆蓋率超過九成，而台灣先前只有八成，因此各有一成與兩成人口容易產生重症，於是致死率差了一倍。

沈政男表示，指揮中心宣布口罩令即起些微鬆綁，對防疫的影響不大，但口罩令鬆綁越慢越好，民眾願意戴口罩的人還是多一點比較好，因為BA.4和BA.5什麼時候在你身邊蔓延，是一個問號。