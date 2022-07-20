陳姓男子因朋友與陳姓知名牙醫發生醫療糾紛，心生不滿，竟身掛「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」告示牌，在牙醫診所門口抗議，並對求診病患說「歡迎光臨，爛醫生」，騷擾長達1年3月，警方曾經破天荒11次將陳男依《社會秩序維護法》移送裁罰，陳男共被重罰7萬6000元，但陳男仍不改其志，繼續騷擾，警方日前第12次將陳男移送台北地檢署偵辦。陳男雖辯稱是「言論自由」，但檢察官不採信，依公然侮辱罪起訴這名「抗議哥」陳男，並認為陳男惡性重大，且事後毫無悔意，向法院具體求處重刑。

被騷擾的陳姓牙醫，因常接受媒體採訪，在業者頗具知名度，他在北市大安區開設2家牙醫診所，他除了是某家診所的負責人外，亦是另家診所的合夥人，他在2家診所都執行醫療業務，為病患看診。

警方調查，陳男的王姓友人因2020年到陳姓知名牙醫診所接受植牙，事後發生醫療糾紛，心生不滿，陳男為幫友人出氣，自去年3月起至今年6月10日止，到牙醫診所門口，於胸前佩掛寫有「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」紙牌在診所前來回走動，進行抗議。

甚至陳男還對進入該診所病患跟拍拍攝，說「歡迎光臨，爛醫生」，碎念說「植牙植不好，也會影響到牙根牙齒」、「我們花了差不多6、70萬」，並蹲踞在診所外朝內窺視，以手機拍攝患者、朝診所內患者高喊「你好」，甚至未經診所同意，大搖大擺走進診所樓梯間。警方雖多次接獲診所報案，派員到場勸阻後，陳男短暫離開，又返回診所前騷擾。

警方雖曾經11度將陳男依《社維法》藉端滋擾公司行號，移送台北地院台北簡易庭裁罰，罕見創下同案移送紀錄，法官共計裁處罰鍰7萬6000元，但陳男仍繼續騷擾，牙醫不堪其擾，日前再提告陳男加重誹謗、恐嚇、侵入住宅、《醫療法》等罪，檢察官調查後認定陳男的部分行為已逾6個月告訴期限，或因罪嫌不足，不起訴加重誹謗、恐嚇、侵入住宅、《醫療法》等罪，僅起訴陳男公然侮辱罪。

但檢察官認為，陳男不滿友人牙齒治療結果，卻不思循正常管道解決，一再對牙醫及其開設的診所進行騷擾，台北地院曾依《社維法》藉端滋擾，11次對陳男裁罰，處罰鍰合計高達7萬6000元，檢察官受理本案後，曾於今年4月15日開庭傳喚陳男到案，但陳男卻仍一再到診所騷擾，顯然已逾越表現言論自由之必要性及適當性，認定陳男事後毫無悔意，請求法院從重量刑。