統一集團斥資新台幣290億元回購台灣家樂福60%股權，交易完成後統一(1216)持有台灣家樂福70%的股份、統一超(2912)則持有30%股份。統一財務長陳國煇說，此案還需要公平交易會的許可，過程中會全力配合審查作業，他強調，量販店超市和便利商店是完全不同的業態，不會有壟斷的擔憂，再以股權結構來觀察，未來統一占比達7成，這個也是業態上不一樣，股權設計上也做出不一樣的做法，若順利的話，預期2023年的年中可以完成交割。

統一集團回購台灣家樂福股權，由於台灣和法國兩地要同步的關係，所以在昨(19)日晚上11:40召開重大訊息說明記者會。統一、統一超董事會通過分別斥資239億、51億回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，待交易完成後統一持有台灣家樂福70%股份、統一超持有台灣家樂福30%股份。

陳國煇強調，此案將讓統一集團的全通路策略可以更完善，交易後統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心。台灣家樂福2021年合併營收突破新台幣800億元，會員數高達460萬人。

統一回購家樂福股權，簽完約後將要在15天內向公平會申報，公平會審查約需要4~6個月的時間，若是順利的話，預期2023年的年中可以完成交割。