年底新竹市長選戰引發各界關注，一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以42.2%看好度，大勝國民黨林耕仁的23.0%、民進黨沈慧虹的14.5%。資深媒體人黃暐瀚認為「高虹安極可能當選新竹市長」，並稱高若當選將打破新竹市前市長林智堅39歲的紀錄，成為「史上最年輕市長」。此說法引熱議，網友盛讚高學經歷卓越，更直言「打高虹安論文是找死」。

《Yahoo!新聞》14日起針對「你看好誰能當選新竹市長？」發起網路投票，18日正式截止，有超過19400人參與投票。最終結果，高虹安以42.2%看好度奪冠，林耕仁獲23.0%居次，沈慧虹則以14.5%墊底，不知道／沒意見者為20.3%。

黃暐瀚昨日（19）在網路節目《鄉民大會》表示，「高虹安目前在新竹市是第一名，因為她的起手式真的很好」，沒想到媒體人陳揮文此時冷不防插入一句「如果高虹安當選，我就發雞排」，讓黃瞬間愣住「她很有可能當選欸」。黃進一步分析高虹安優勢，包括現年38歲若當選將打破林智堅39歲的紀錄，以及身為理工人、網路操作比藍綠對手還成功、民眾黨黨主席柯文哲的母親是新竹在地人等，認為高極可能當選新竹市長。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「高虹安那個學經歷一亮出來，真的很猛」、「高虹安的學經歷真的很扎實」、「出身平凡卻有卓越學經歷，這才是年輕的人典範，跟抄跑不是同一個世界的人」、「非常羨慕新竹人有這樣一個人能選擇」、「打高虹安論文是找死」、「之前有人打過高虹安論文，結果被瘋狂打臉，沒看現在綠營都乖乖的」。