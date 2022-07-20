金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至7月18日理賠金額達258.12億元，周曾達52.46億元，雖較前周新增56.26億元新高減少，仍為今年次高紀錄。目前市面上已無防疫保單銷售，僅剩3家產險銷售4張、2家壽險銷售3張疫苗保單。

金管會統計，防疫保單今年截至18日合計承保件數449.28萬件、周增4.31萬件，保費收入41.96億元、周增0.59億元，較前周新增9.49萬件、0.74億元持續顯著減少，主因目前市面上已無防疫保單產品銷售。

不過，防疫保單今年截至18日合計理賠件數71.21萬件、周增達14.1萬件，理賠金額258.12億元、周增達52.46億元，僅較前周新增14.76萬件、56.26億元小減，增幅改寫今年次高，累計理賠金額已達今年保費收入的6.15倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至18日承保件數225.54萬件、周增3.53萬件，保費收入9.6億元、周增0.25億元，件數較前周新增2.52萬件增加，但保費收入較前周新增0.26億元微減。

而防疫保單今年截至18日合計理賠件數10.65萬件、周增0.25萬件，理賠金額45.95億元、周增達10.89億元，僅較前周新增0.28萬件、12.59億元微減，累計理賠金額達今年保費收入的4.78倍。