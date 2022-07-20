金管會公布2022年上半年公開發行公司募資概況，受升息墊高資金成本、大型企業發債減少2因素影響，合計募資件數252件、雖年增40件，但募資金額3938.75億元、年減達980.18億元或19.93％。其中，公開募資金額3388.06億元、年減達27.76％。

金管會統計，上半年公發公司於國內募集申報生效案共189件、年增23件或13.53％，但募資金額2938.13億元、年減達1035.93億元或27.76％。海外募集申報生效案共4件、持平去年同期，但私募金額449.93億元、年減達265.78億元或37.14％。

觀察公發公司募資用途，上半年仍以償還債務達1540.97億元為大宗，但金額年減452.25億元，占比則自50.03％升至52.14％。擴充廠房設備827.29億元，年減達654.38億元或44.17％，占比自37.19％降至27.99％。

而充實營運資金上半年達473.3億元，年增30.33億元或6.85％，占比自11.12％升至16.01％。轉投資83.13億元、年增達22.23億元或36.5％，占比自1.53％升至2.81％。其他30.91億元，年增達25.61億元或4.83倍，占比自0.13％升至1.05％。

證期局副局長張子敏表示，上半年募資金額減少主要有2原因，一是央行升息墊高資金成本，影響企業發債意願，二是大型企業發債減少，如台積電去年同期發債為歷年高峰，今年發債金額較去年同期下滑所致。

而上半年公發公司辦理國內現增及發行公司債募資的資金用途，仍以償還債款為大宗，方式以現增102件最多、可轉債及普通公司債分為49件及38件。募資金額方面，則以發行普通公司債達1646.9億元最高，其次為現增745.73億元、可轉債545.5億元。

至於上半年公發公司辦理私募案共59件、年增17件或40.48％，募集金額550.69億元、年增達321.52億元或1.4倍。金管會指出，主因今年上半年有較多大型私募案所帶動。